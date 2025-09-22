ABD Tarım Bakanlığı artık gıda güvenliği raporlarını yayımlamayacak

ABD Tarım Bakanlığı, uzun süredir hazırlanan gıda güvenliği raporunun bundan sonra yayımlanmayacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu raporların "gereksiz, maliyetli, siyasallaştırılmış ve alakasız çalışmalar" olduğu ifade edildi.

"Korku salmaktan başka bir işe yaramıyor"

Açıklamada, raporların "korku salmaktan başka bir işe yaramadığı" belirtilerek, Bill Clinton döneminde sosyal yardım ödeneklerini artırmak amacıyla başlatılan bu çalışmanın günümüzde "öznel ve liberal bir iddiadan öteye geçemediği" vurgulandı.

Bakanlık, gıda güvensizliği verilerinin değişmediğine de dikkat çekti. Açıklamada, "Gıda güvensizliğinin yaygınlığındaki eğilimler, 2019-2023 yılları arasında Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) harcamalarında yüzde 87'lik bir artışa rağmen neredeyse hiç değişmedi" denildi.

Öte yandan bakanlık, bundan sonra "yasal gerekliliklere öncelik vermeye ve gerektiğinde elindeki daha güncel ve doğru veri setlerini kullanmaya devam edeceğini" bildirdi.