ABD tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde
ABD tarım dışı istihdam ocakta 225 bin ile beklentilerin üzerinde yükseldi.
ABD'de tarım dışı istihdam Ocak ayında 225 bni ile beklentilerin üzerinde yükseliş kaydederek ekonominin ılımlı büyümeye devam edeceğinin sinyalini verdi. Tarım dışı istihdamın 160 bin artacağı tahmin ediliyordu.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre çalışan ücretleri ise ocakta bir önceki aya göre %0.2 artışla %0.3 olan tahminlerin altında kaldı.
İşsizlik oranı ise bir önceki aya kıyasla artarak %3.6 seviyesine geldi.
Dolar, ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından yen karşısında yükseldikten sonra kazanımlarını geri vererek verinin açıklanmasından önceki seviyelerine geriledi.