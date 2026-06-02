ABD tarım ekipmanlarında gümrük vergisini düşürüyor

ABD yönetimi, tarım makinelerine yönelik gümrük vergilerinde indirime gitme kararı aldı. Yeni düzenleme kapsamında biçerdöver ve hasat makineleri gibi tarım ekipmanlarına uygulanan tarife oranı yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürülecek.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik, alüminyum ve bakır ithalatına ilişkin tarife uygulamalarında değişiklik içeren başkanlık bildirisini imzaladığı duyuruldu.

Endüstriyel ekipmanlarda kapsam genişletilecek

Yeni düzenlemeyle yüzde 15 gümrük vergisi uygulanan endüstriyel ekipman kategorisinin de genişletileceği belirtildi.

Buna göre, ABD ile ticaret anlaşması bulunan ve uygulamadan yararlanma hakkına sahip ülkelerden ithal edilen buldozer ve forklift gibi mobil endüstriyel ekipmanlar da söz konusu kategoriye dahil edilecek.

ABD üretimi çelik ve alüminyum kullanımı teşvik edilecek

Beyaz Saray, düzenlemeyle yabancı şirketlerin ABD üretimi çelik ve alüminyum kullanımının artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bu kapsamda sermaye ekipmanlarının ağırlık bazında en az yüzde 85 oranında ABD'de eritilmiş ve dökülmüş çelik veya alüminyum içermesi durumunda şirketler daha düşük vergi avantajından yararlanabilecek.

Söz konusu şartı sağlayan firmalara yüzde 10'luk gümrük vergisi oranı uygulanabilecek.

Yeni tarifeler haziranda başlayacak

Açıklamaya göre tarife değişiklikleri 8 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni uygulamanın 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi.