ABD Temsilciler Meclisi başkanını seçti! Trump'ı sevindiren karar...
ABD Temsilciler Meclisi'nde meclis başkanı seçimi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, Başkan Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi Mike Johnson, 215'e karşı 218 oyla yeniden Meclis Başkanı seçildi. Basında çıkan haberlerde söz konusu seçimin, Trump'ın meclisteki nüfuzunun testi niteliğinde olduğu belirtildi.
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamayla yeni dönemin meclis başkanı belli oldu. Oylamada, Donald Trump'ın desteklediği Mike Johnson, 215'e karşı 218 oyla yeniden meclis başkanı seçildi.
Oy çokluğu müzakerelerle sağlandı
Meclis'te bir saat süren yoklama oylamasında seçilmek için gereken 218 oyu alamayan Johnson, iki Cumhuriyetçi rakibinin yarım saatten fazla süren müzakerelerin ardından oylarını değiştirmesi ile koltuğunu korudu. Meclisi, kontrol eden Cumhuriyetçiler, mecliste 219 sandalyeye sahip.
Trump: Cumhuriyetçi Parti için büyük bir kazanç
ABD basınında söz konusu oylama, aynı zamanda Cumhuriyetçilerin meclisteki birliğinin ve Trump'ın meclisteki nüfuzunun testi niteliğinde olduğunu belirtti.
Temsilciler Meclisi'nde 2023 yılında Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin partisi tarafından görevden alınmasının ardından 4 gün boyunca 15 tur oylama yapılmış ve yerine Johnson seçilmişti. Trump, oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Bugün Mike'ın kazanması Cumhuriyetçi Parti için büyük bir kazanç olacaktır" denişti.