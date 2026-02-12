ABD Temsilciler Meclisi üyesinden Epstein iddiası: 'Belgeler kayda alındı'
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin sansürsüz belgelerin Kongre üyelerine açılmasının ardından dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Mace, Adalet Bakanlığı'nın üyelerin hangi belgeleri aradığını ve incelediğini sistem üzerinden kayıt altına aldığını öne sürdü. 3 milyondan fazla belgenin 9 Şubat itibarıyla erişime açıldığı süreçte gündeme gelen bu iddia, Washington'da yeni bir tartışma başlattı.
ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin sansürsüz belgelerin Kongre üyelerine açılmasının ardından dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Mace, Adalet Bakanlığı'nın, söz konusu dosyalara erişen üyelerin hangi belgeleri aradığını, görüntülediğini ve incelediğini sistem üzerinden kayıt altına aldığını öne sürdü.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Mace, inceleme sistemini gözden geçirdiğini belirterek, izleme yöntemine ilişkin ayrıntıları paylaşmayacağını ifade etti.
ABD Adalet Bakanlığı, 9 Şubat itibarıyla Kongre üyelerinin Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan 3 milyondan fazla belgenin sansürsüz versiyonlarına erişim sağlayabileceğini duyurmuştu. Mace'in iddiaları, sürece ilişkin yeni bir tartışma başlattı.