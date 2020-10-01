ABD Temsilciler Meclisi yeni yardım paketinin oylamasını erteledi

01 Ekim 2020

ABD Temsilciler Meclisi Demokratların sunduğu yeni koronavirüs yardım paketinin oylamasını, partiler üstü bir paketin ortaya konabilmesi için Trump yönetimi ile müzakerelere zaman tanımak amacıyla erteledi. Demokratlar, 2,2 trilyon dolar büyüklüğünde bir paket teklifi ortaya koymuşlar, Beyaz Saray'ın buna 1,5-1,6 trilyon dolar büyüklüğünde bir paket önerisi ile yanıt vereceği ifade edilmişti. Verilen bilgiye göre, Hazine Bakanı Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi arasında yapılan görüşmelerde partiler üstü bir yardım planı konusunda yapılan görüşmeler sonrasında, yeniden bir araya gelinmesi ve ortak bir paket üzerinde anlaşılmasına imkan verilmesi amacıyla Temsilciler Meclisi'ndeki oylama bir gün ertelendi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Pelosi'ye 1,6 trilyon dolarlık yardım paketi önerdi

Bloomberg News'un haberine göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchi, yeni koronavirüs yardım paketi üzerinde Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile yaptığı görüşmede 1,6 trilyon dolar büyüklüğünde bir karşı teklif sundu. Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar 2,2 trilyon dolar büyüklüğünde bir teşvik paketi ortaya koymuşlardı. Mnuchin, bugün Pelosi ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada müzakerelerin iyi gittiğini, birçok ilerleme sağladıklarını ancak bir uzlaşmaya varılamadığını ifade etti.