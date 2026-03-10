ABD THAAD'ı taşıyor: İran saldırısı sonrası füze savunması alarmda!

ABD'nin Güney Kore'deki Patriot füze savunma sistemlerini Orta Doğu'ya sevk ettiği iddia edilirken, ABD merkezli Washington Post gazetesi de ABD Savunma Bakanlığının Güney Kore'deki THAAD füze savunma sistemlerini Orta Doğu'ya taşıdığını öne sürdü.

ABD ordusunun İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze saldırılarına karşı Hint-Pasifik ve diğer bölgelerdeki Patriot sistemlerini de kullandığını doğrulayan kaynaklar, bunun acil bir mühimmat eksikliğinden kaynaklanmadığını, misilleme saldırılarının artma ihtimaline karşı bir önlem olduğunu vurguladı.

Askeri üsteki hareketlilik

Güney Kore basınında daha önce yer alan haberlerde, ABD'nin Güney Kore'deki Patriot füze savunma sistemlerini Orta Doğu bölgesine sevk ettiği iddia edilmişti. ABD'ye ait çok sayıda askeri nakliye uçağının ülkenin Osan Hava Üssü'ne iniş ve kalkış yapması, söz konusu iddiaları güçlendirmişti.

THAAD ABD füze savunma ağınının kalbi

CNN, İran'ın savaşın ilk günlerinde Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait THAAD füze savunma sisteminin en kritik parçalarından biri olan AN/TPY-2 radarını vurduğunu, sistemin ciddi şekilde hasar gördüğünü ve devre dışı kalmış olabileceği yazmıştı.

Uzmanlara göre AN/TPY-2 radarı balistik füzeleri tespit ve takip eden, THAAD sisteminin “gözleri” olarak tanımlanan kilit bir unsur olduğu için hasar görmesi yalnızca tek bir bataryayı değil, bölgedeki daha geniş ABD füze savunma ağını da zayıflatabilir.

THAAD, özellikle balistik füzelere karşı yüksek irtifada önleme yapmak için kullanılan üst seviye bir hava ve füze savunma sistemi. CNN'e konuşan uzmanlar AN/TPY-2 radarının THAAD bataryasının "esas kalbi" olduğunu, önleyici füzelerin ateşlenmesini mümkün kıldığını, böyle bir radarın kaybının operasyonel açıdan son derece önemli olduğunu, yerine yenisinin başka bir bölgeden kaydırılması gerekebileceğini ve bunun zaman alacağını vurgulamıştı.