ABD ticaret açığı kasımda beklentileri aştı

ABD Nüfus Sayım Bürosu ile Ekonomik Analiz Bürosu verilerine göre, ABD’de mal ve hizmet ticaret açığı kasım ayında önceki aya kıyasla sert artış göstererek 56,8 milyar dolara yükseldi.

Revize edilen ekim verisinde 29,2 milyar dolar olan açık, kasımda yüzde 94,6 artış kaydetti. Piyasa beklentisi ise ticaret açığının yaklaşık 43 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Kasım ayında ihracat aylık bazda geriledi

Kasım ayında ihracat, aylık bazda yüzde 3,6 azalarak 292,1 milyar dolara gerilerken, ithalat yüzde 5 artışla 348,9 milyar dolara çıktı. Ekim ayına kıyasla ihracat 10,9 milyar dolar azalırken, ithalat 16,8 milyar dolarlık artış gösterdi.

Ticaret açığındaki yükselişte, mal ticareti açığının 27,9 milyar dolar artarak 86,9 milyar dolara çıkması belirleyici oldu. Aynı dönemde hizmetler ticaretinde verilen fazla ise 0,3 milyar dolar artışla 30,1 milyar dolara yükseldi.

Yılın ilk 11 ayı itibarıyla mal ve hizmet ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 32,9 milyar dolar artarak yüzde 4,1 yükseldi. Bu dönemde ihracat yüzde 6,3 artışla 185,7 milyar dolara, ithalat ise yüzde 5,8 yükselişle 218,6 milyar dolara ulaştı.

Üç aylık hareketli ortalamalara göre kasım ayında ortalama ticaret açığı 44,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde ortalama ihracat 296,4 milyar dolar, ortalama ithalat ise 341,1 milyar dolar oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise üç aylık ortalama ticaret açığında 33,8 milyar dolarlık gerileme kaydedildi.