ABD Ticaret Bakanı Lutnick duyurdu! ABD ve Japonya'dan 550 milyar dolarlık dev yatırım paketi!

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bu hafta içinde Japonya ile 550 milyar dolarlık büyük bir yatırım paketinin açıklanacağını duyurdu.

Trump'ın eline 550 milyar dolar geçecek

Fox News'a konuşan Lutnick, "Bu hafta içinde açıklayacağımız Japon anlaşması, Donald Trump'ın eline 550 milyar dolar geçmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Yatırım fonlarının yarı iletkenler, antibiyotikler ve nadir toprak elementleri gibi kritik sektörleri hedeflemesi bekleniyor. Ancak hangi projelere aktarılacağı konusunda netlik bulunmuyor.

Temmuz ayında ana hatları belirlenen anlaşma, Japon ithalatına uygulanan ABD gümrük vergilerinin yüzde 15'e düşürülmesini öngörüyor. Bu indirim, devlet destekli kredi ve garantilerle desteklenen Japon yatırımlarının önünü açacak. Ancak Tokyo yönetimi, yasal bağlayıcılığı olan bir sözleşme yerine esnek düzenlemeyi tercih ederek uygulamada soru işaretlerine yol açtı.

SoftBank'ın Intel'e yatırımı dahil değil

Japon yetkililer, geçtiğimiz günlerde açıklanan SoftBank'ın Intel'e 2 milyar dolarlık yatırımının bu pakete dahil olmadığını teyit etti. Öte yandan Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, otomotiv sektöründeki gümrük vergilerinin yüzde 27,5'ten yüzde 15'e düşürülmesinin önemini vurguladı ancak zaman çizelgesine ilişkin bir açıklama yapılmadı.