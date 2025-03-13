ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Kanada yorumu! '51'inci eyalet olmalı'

The Hill'in haberine göre, Fox Business kanalında yayınlanan Varney & Co. programına katılan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD ve Kanada ekonomileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Avantajları göz önünde bulundurmalılar"

Bakan, Kanada’nın ABD ile daha yakın çalışması gerektiğini belirterek, "ABD'nin 51'inci eyaleti olmanın inanılmaz avantajlarını göz önünde bulundurmalılar" ifadelerini kullandı.

Trump da geçmişte benzer bir söylemde bulunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump da geçmişte benzer bir söylemde bulunmuş, Kanada'nın ABD’ye katılmasının gerekli olduğunu savunmuştu. Trump, Kanadalıların bu entegrasyonu istediğini iddia ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.