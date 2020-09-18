ABD TikTok ve Wechat indirmelerini yasaklayacak

18 Eylül 2020

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin menşeli uygulamalar olan TikTok ve WeChat'in 20 Eylül tarihinden itibaren ABD'de akıllı cihazlara indirilmesinin yasaklanacağı duyuruldu.

TikTok'un sahibi olan ByteDance, Oracle ve diğer adaylarla, TikTok Global adlı yeni bir şirket kurarak, ABD'nin ulusal güvenlik endişelerini dindirmeyi amaçlıyor.

Yetkililer, TikTok'un işlemlerinin 12 Kasım tarihine kadar engellenmeyeceğini ve böylelikle ByteDance'in ABD ile anlaşmak için zamana sahip olduğunu ifade ettiler.

Bakanlık açıklamasında, kullanıcıları korumak adına bazı uygulamalara erişim yasakları uygulayarak ya da fonksiyonlarını öenemli derecede kısıtlayarak ABD vatandaşlarının korunması için faaliyetlere devame edileceği belirtildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Tiktok normal seyrine 12 Kasım tarihine kadar devam edecek" dedi.