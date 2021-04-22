ABD, Türkiye dahil 131 ülkeye seyahat uyarısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığının gözden geçirdiği seyahat uyarı listesinde "Dördüncü Seviye: Seyahat Etmeyin" kategorisine Salı gününden bu yana yaklaşık 100 ülke eklendi. 26 Ağustos 2020’den bu yana bakanlığın üçüncü seviye, yani “seyahat etme planlarınızı tekrar gözden geçirin” uyarı listesinde yer alan Türkiye de artık ‘’seyahat edilmemesi’’ gereken ülkeler arasında.



Bakanlık listesinde İngiltere, Kanada, Fransa, Meksika, Almanya da yer aldı ve bu ülkelerde Corona virüsü enfeksiyonun çok yüksek olduğu belirtildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı hafta başında, COVID-19 salgınının "seyahat edenler için benzersiz risk" taşıdığı gerekçesiyle "Seyahat Etmeyin" uyarısını dünya çapındaki ülkelerin yaklaşık 80'ini kapsayacak şekilde genişleteceğini açıklamıştı.



Salı gününden önce Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 200 ülkeden 34'ünü "Seyahat Etmeyin" kategorisinde listeliyordu. Bu sayı şu anda 131’e çıkmış durumda. Dışişleri Bakanlığı güncellemeleri ne zaman tamamlayacağını açıklamayı ise reddetti.