ABD, Türkiye'ye COVID-19 seyahat uyarısını gevşetti

Dışişleri Bakanlığı geçen ay COVID-19 nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için 4'üncü seviyeye çıkardığı seyahat uyarısını, 3'üncü seviyeye düşürdü.

ABD Dışişlerinin 23 Haziran'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya'ya yönelik 4'üncü seviye seyahat uyarısını da 3'üncü seviyeye indirmesi dikkati çekti.

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de aralarında yine Türkiye ve Japonya'nın da bulunduğu 110 ülke için yaptığı 4'üncü seviye seyahat uyarısını 3'üncü seviyeye çekti.