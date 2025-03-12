ABD: Ukrayna ateşkes teklifine olumlu bakıyor: 'Top artık Rusların sahasında'

Rubio, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından, basın mensuplarına konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Bu savaşın askeri bir çözümü yok." yorumunu yapan Rubio, savaşı sona erdirmenin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barış hedefine ulaşmanın yolunun müzakerelerden geçtiğini kaydetti.

Rubio, bunun Trump'ın "görmek istediği" senaryo olduğunu belirterek, "Ancak müzakere etmeden önce birbirinize ateş etmeyi bırakmalısınız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın bu duruma istekli olduğunu aktaran Rubio, konuya ilişkin gelecek adımın bunu Ruslara iletmek olduğunu söyledi.

"Top artık Rusların sahasında"

Rubio, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında" ifadesini kullandı.

Trump'ın bir numaralı hedefinin bu savaşı "sonsuza dek sona erdirmek" olduğunu belirten Rubio, Ukrayna'ya ateşkes ve "çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirmek" için bir teklifte bulunduklarını ve Ukrayna'nın bunu kabul ettiğini kaydetti.

Rubio, Rusların ABD'nin sunacağı teklife hayır cevabı verme ihtimaline ilişkin "Eğer hayır derlerse, o zaman maalesef burada barışın önündeki engelin ne olduğunu öğrenmiş olacağız." dedi.

Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede evet cevabını vermesini umduğunu belirten Rubio, bu konudaki ilerlemelerin "sonsuza kadar bitmeyen diyalog görüşmeleri" yerine "gerçek müzakerelere" geçilebilmesini sağlayacağını aktardı.

"En önemlisi insani kaygılar"

Rubio, müzakerenin bir parçası olarak çözülmesi gereken pek çok mesele olacağına değinerek, "Bunlar arasında en önemlisi insani kaygılar, çocuklar, savaş esirleri ve ne yazık ki bu çatışmalarla birlikte gelen her şey." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ise Ukrayna heyetinin Trump'ın "barış vizyonunu" paylaştıklarını ifade ederek, "Çatışmaları ve can kaybını sona erdirme, Ukrayna cephesinde yaşanan trajik insan ve ulusal hazine kıyımını sona erdirme konusundaki kararlılığını paylaşıyorlar." dedi.

Ukrayna'nın konuya ilişkin somut adımlar attığını belirten Waltz, heyetle görüşmelerinde ateşkes önerisi, savaşın kalıcı olarak nasıl sona ereceğinin yolları ve uzun vadeli güvenlik ve refah için neler yapılması gerektiğinin değerlendirildiğini aktardı.

"Karar derhal yürürlüğe girecek"

Waltz, gelecek günlerde Rus mevkidaşı ile görüşeceğini belirtti.

Gelişmelere göre tavır alacaklarını ima eden Waltz, "Bence bu olumlu adımın sonucunda Başkan(Trump), Ukrayna'ya yönelik yardım ve güvenlik yardımlarımızdaki duraksamayı kaldırmaya karar verdi ve bu karar derhal yürürlüğe girecek" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşulan konuların "savaşın bitip bitmeyeceğinden, savaşın nasıl biteceğine" evrildiğine işaret eden Waltz, bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.