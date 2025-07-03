ABD-Ukrayna hattında silah krizi! Trump ve Zelenskiy görüşme yapacak

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik bazı gelişmiş silah teslimatlarını beklenmedik şekilde durdurması, iki ülke arasında bu hafta yapılacak üst düzey görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olacak. ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Cuma günü gerçekleştirmesi planlanan telefon görüşmesinde, bu konunun ele alınması bekleniyor.

Silah alım talepleri masada olacak

Görüşmede ayrıca Ukrayna’nın gelecekteki silah alım taleplerinin de masada olacağı bildiriliyor. Pentagon’un bazı sistemlerin gönderimini askıya alma kararı sonrası hazırlıksız yakalanan Kiev yönetimi, Çarşamba günü bir Amerikan diplomatını Dışişleri Bakanlığı’na davet etmişti.

Ukrayna, özellikle Rusya'nın artan saldırıları karşısında savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD’den Patriot hava savunma sistemleri talep ediyor. Bu talep, Zelenskiy tarafından geçtiğimiz hafta NATO zirvesi sırasında da gündeme getirilmişti. Ukraynalı yetkililer, savaşın son dönemde en yoğun hava saldırılarına sahne olduğunu belirterek, bazı teslimatların Polonya'da bekletilmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

"Patriot sistemleri için 15 milyar dolar ödemeye hazırız"

Zelenskiy, Rus füzeleri ve insansız hava araçlarına karşı etkili bir savunma kurabilmek adına 10 adet Patriot sistemi için 15 milyar dolar ödemeye hazır olduklarını belirtiyor. Trump ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Patriot önleyici sistemlerinin Ukrayna’ya satışının değerlendirilebileceğini ifade etmiş, ancak mevcut stokların sınırlı olduğuna dikkat çekmişti.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, sevkiyatların duraklamasının nedeninin "ABD'nin savunma öncelikleriyle uyumun sağlandığından emin olmak adına yapılan bir yetkinlik gözden geçirmesi" olduğunu söyledi.