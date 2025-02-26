ABD, Ukrayna sorununun çözülmesi durumunda Rusya ile dondurulmuş varlık müzakerelerini başlatacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna krizinin çözülmesi halinde Rusya ile el konulan Rus varlıkları ve zarar gören Amerikan şirketlerini görüşmeyi planladıklarını açıkladı.

Breitbart News’e konuşan Rubio, “Birlikte çalışmak için fırsatlar var ve tabii ki bu sadece Avrupalılar ya da ABD tarafından el konulan Rus varlıkları değil, aynı zamanda zarar gören Amerikan şirketleri hakkında da konuşmayı gerektirecek” dedi.

Rubio, bu tür müzakerelerin yalnızca Ukrayna ihtilafında kalıcı bir ateşkes sağlanması durumunda mümkün olabileceğini vurgularken, “Birinci adım büyükelçiliklerimizi çalışır hale getirmek. Moskova'daki büyükelçiliğimiz şu anda neredeyse hiç çalışmıyor” ifadesini kullandı.

ABD'nin, Ukrayna’daki çatışmanın sonlanmasıyla birlikte Rusya ile ilişkilerini yeniden şekillendirme planları yaptığı ve bu süreçte çeşitli ekonomik düzenlemelerin de masaya yatırılacağı belirtiliyor.