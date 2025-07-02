ABD, Ukrayna'ya bazı silah sevkiyatlarını durdurdu! Stok krizi iddiası

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) askeri dış yardımları yeniden değerlendirmesi sonucu, daha önce Ukrayna'ya sevk edilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Pentagon'un askeri yardımlara yönelik bir inceleme yürüttüğünü belirtti. Kelly, bu kapsamda "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" bazı mühimmatların Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini ifade etti.

"Gücümüz sorgusuzdur, İran'a sorun"

Kelly ayrıca, "ABD Silahlı Kuvvetlerinin gücü sorgusuzdur. İran'a sorun" ifadelerini kullandı.

Pentagon'un stoklarında azalma olduğu iddiası

ABD basınına konuşan ve ismi açıklanmayan bazı yetkililer ise, sevkiyatı durdurulan silahların Pentagon'un stoklarında azalma olduğu gerekçesiyle gönderilmediğini ileri sürdü.