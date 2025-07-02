ABD, Ukrayna'ya bazı silah sevkiyatlarını durdurdu! Stok krizi iddiası
ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın sevkiyatını durdurdu. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, kararın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek" amacıyla alındığını açıkladı. Pentagon’un askeri yardımları yeniden değerlendirdiği belirtildi. İsmi açıklanmayan ABD’li yetkililer ise, sevkiyatların durmasının arkasında mühimmat stoklarındaki azalma olduğunu öne sürdü.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) askeri dış yardımları yeniden değerlendirmesi sonucu, daha önce Ukrayna'ya sevk edilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceği açıklandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Pentagon'un askeri yardımlara yönelik bir inceleme yürüttüğünü belirtti. Kelly, bu kapsamda "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" bazı mühimmatların Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini ifade etti.
"Gücümüz sorgusuzdur, İran'a sorun"
Kelly ayrıca, "ABD Silahlı Kuvvetlerinin gücü sorgusuzdur. İran'a sorun" ifadelerini kullandı.
Pentagon'un stoklarında azalma olduğu iddiası
ABD basınına konuşan ve ismi açıklanmayan bazı yetkililer ise, sevkiyatı durdurulan silahların Pentagon'un stoklarında azalma olduğu gerekçesiyle gönderilmediğini ileri sürdü.