ABD, Ukrayna'ya silah desteğinden sonra istihbaratı da kesti

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşta Ukrayna'nın en büyük destekçileri ABD ve Avrupa Birliği oldu.

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump savaşı bitirmek için selefi Joe Biden'dan daha istekli görünürken, Ukrayna'dan doğal kaynaklarına ilişkin talepte bulundu.

Son olarak da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle Beyaz Saray'da tartışan Trump, askeri yardımları geçici olarak askıya aldı.

Artık istihbarat da yok

Britanya merkezli Financial Times gazetesi, bugün yayınladığı haberinde ABD'nin Ukrayna konusunda bir adım daha attığı belirtildi.

Konuya yakın resmi bir kaynak, ABD'nin Kiev yönetimiyle istihbarat paylaşımı da kestiğini belirtti.

İsmi açıklanmayan üç kaynak da Washington'ın istihbarat hatlarını an itibariyle durdurduğunu doğruladı.

ABD'nin istihabaratı, Ukrayna'ya Rusya hedeflerini tespit edip vurma konusunda yardım ediyordu.