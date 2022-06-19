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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan COVID-19'a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın COVID-19'a yakalandığı belirtildi. Sullivan’ın Biden ile en son hafta başında temasta bulunduğu bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, Sullivan’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını kaydederek “Hastalık semptomları göstermiyor ve Başkan Biden ile yakın bir teması olmadı.” ifadesini kullandı.

Normalde Biden ile sık görüşen Sullivan’ın bir süre önce etrafındaki iki kişinin pozitif çıkmasından sonra Biden ile arasına mesafe koyduğu, Biden ile en son hafta başında temasta bulunduğu bildirildi.

Sullivan’ın resmi temas olarak en son 17 Haziran Cuma günü, Beyaz Saray’da Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

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