ABD üssünde 'yüksek seviyeli alarm' verildi

10 Şubat 2018

ABD’nin Ortadoğu’da yer alan en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm verildi.

Al Arabiya gazetesinin haberine göre, ABD'nin Katar'daki "yüksek seviyeli alarmı" bir F16 savaş uçağının Suriye tarafından vurulup düşürülmesinin ardından geldi.

Suudi Arabistan merkezli Arab News gazetesinin adını vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde de, "Suriye'de İsrail F16'sının düşürülmesinin ardından, Katar'daki Al Hudedi askeri üssünde Irak savaşından bu yana ilk kez yüksek düzeyde alarm verildi" denildi.

Suriye, İsrail F-16'sını düşürdü

Kaynak: DHA