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ABD üssünde 'yüksek seviyeli alarm' verildi

Suriye'de bir İsrail uçağının düşürülmesinin ardından, ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm verildi.

ABD üssünde 'yüksek seviyeli alarm' verildi
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ABD’nin Ortadoğu’da yer alan en büyük askeri üssü olan Katar Al Hudedi Hava Üssü’nde Körfez savaşından bu yana ilk kez yüksek seviyeli alarm verildi.

Al Arabiya gazetesinin haberine göre, ABD'nin Katar'daki "yüksek seviyeli alarmı" bir F16 savaş uçağının Suriye tarafından vurulup düşürülmesinin ardından geldi.

Suudi Arabistan merkezli Arab News gazetesinin adını vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde de, "Suriye'de İsrail F16'sının düşürülmesinin ardından, Katar'daki Al Hudedi askeri üssünde Irak savaşından bu yana ilk kez yüksek düzeyde alarm verildi" denildi.

Suriye, İsrail F-16'sını düşürdüSuriye, İsrail F-16'sını düşürdü

 

Kaynak: DHA

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