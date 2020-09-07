ABD vadeli endekslerinde düşüş sürüyor
ABD'de hisse senedi piyasaları teknoloji hisselerinde görülen satışlarla değer kaybeden Nasdaq öncülüğünde düştü.
Wall Street'te Cuma günü teknoloji hisseleri liderliğinde yaşanan satışların yeni hafta da ABD vadeli endeksleri üzerinde kendisini hissetirmeye devam ettiği görülüyor. Özellikle teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq 100 endeksinde aşağı hareket ön çıkıyor.
Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi Cuma gününe göre 16 puan, yüzde 0,05 ekside seyrederken S&P 500 vadeli endeksi 14,25 puan, yüzde 0,42 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 128,25 puan, yüzde 1,11 aşağıda.
Düşüşte, ABD Savunma Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın ihracat sınırlaması uygulanacak şirketler listesine Çin'in en büyük çip üreticisini de dahil etmeyi değerlendirdikleri açıklamaları etkili oluyor.
(Kaynak: Foreks)