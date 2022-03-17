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ABD ve 5 ülke 'savaş suçu' gerekçesiyle BMGK'yi toplantıya çağırdı

ABD ve 5 ülke Rusya'nın Ukrayna'da 'savaş suçu' işlediği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, BM Güvenlik Konseyini Ukrayna için toplantıya çağırdı." bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda "Rusya savaş suçları işliyor ve sivilleri hedef alıyor. Rusya'nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

BM'ye göre Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta şimdiye kadar 726 sivil hayatını kaybetti, 1174 sivil yaralandı. Saldırıların ardından 3,1 milyon mülteci ise komşu ülkelere kaçtı.

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