"ABD ve Çin diyaloğu artırmalı"

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yapılan açıklamada, ABD ve Çin'in farklılıklarını bir kenara koyarak ikili diyaloğu ve bağları artırmaları gerektiği belirtildi.

ABD Seçim Komitesi'nin Joe Biden'ın zaferini onaylaması ardından, seçilmiş başkanı kutlayan Çin, tarafların karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi ile hareket etmesi gerektiğine işaret etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Biden yönetiminde Çin ile ilişkiler konusunda "tarafsız ve rasyonel" tavrına dönmesini umduğunu söyledi.