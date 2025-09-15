ABD ve Çin, TikTok için çerçeve anlaşmaya vardı

Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çinli heyetle İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleştirdikleri ticaret müzakereleri sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşmede ele alınan "kara para aklama" konusuna değinen Bessent, bunun fentanil satışlarının bir sonucu olduğunu ve bundan hem Çin'in hem de ABD'nin zarar gördüğünü ifade etti.

Bessent, Çin'in sermaye kontrollerinden kaçan kara para aklama gruplarının Meksika'da uyuşturucu kartelleri için faaliyet gösterdiğine işaret ederek, "Bu nedenle, birlikte çalışabileceğimiz yolları tartıştık ve Çin heyeti bizimle çalışmaya çok istekliydi. Bu konuda tam bir mutabakat sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Liderlerin onayı gerekiyor"

ABD'li çip şirketi Nvidia'ya ilişkin de Bessent, ticaret görüşmelerinin yapıldığı gün Çin'in Nvidia hakkında soruşturma başlatmasının zamanlamasının uygun olmadığını dile getirdi.

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a ilişkin soruyu da yanıtlayan Bessent, bu konuda bir çerçeve anlaşmasına varıldığını ve iki ülke liderlerinin onayını bekleyeceklerini bildirdi.

Bessent, "Çerçevenin (TikTok'un) ABD kontrolündeki mülkiyete geçiş için olduğunu düşünüyorum, ancak yine de liderlerin cuma günü yapacakları açıklamadan önce bir şey söylemeyeceğim." diye konuştu.

"Tarifelerdeki duraklamayı uzatmayı değerlendirebiliriz"

ABD Ticaret Temsilcisi Greer de ihracat kontrolleri konusunun da gündeme geldiğini ifade ederek, ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergileri ve Çin'in nadir toprak mineralleri üzerindeki sıkı kontrolleriyle ilgili 90 günlük ara verildiğini anımsattı.

Bu duraklamayı periyodik olarak yenilediklerine ve mevcut aranın 10 Kasım'da sona ereceğine işaret eden Greer, "Görüşmeler olumlu yönde devam ederse, ABD nadir toprak minerallerini eskisinden çok daha iyi bir şekilde alıyorsa, bu konuda daha fazla adım atmayı kesinlikle değerlendirebiliriz. Ancak, bu konuda hala yapılacak işler var." dedi.

Greer, TikTok konusunda ise bir anlaşmaya varıldığını düşündüklerini ancak liderlerin onayı gerektiğini vurguladı.

Trump cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğini açıklamıştı

Ticaret müzakereleri için mayısta Cenevre'de, haziranda Londra'da, temmuzda da Stockholm'de bir araya gelen iki ülkeden heyetler, görüşmelerin yeni turuna dün Madrid'de başlamıştı.

ABD Başkanı Trump, bugün konuya ilişkin, "ABD ile Çin arasında Avrupa'da düzenlenen büyük ticaret toplantısı çok iyi geçti. Ülkemizdeki gençlerin kurtarmayı çok istedikleri 'belli bir' şirketle ilgili de bir anlaşma sağlandı. Çok mutlu olacaklar. Cuma günü Başkan Şi ile görüşeceğim. İlişkilerimiz çok güçlü olmaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.