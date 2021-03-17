ABD ve Çin yarın Alaska'da bir araya gelecek

Beijing, ABD ile uzun bir sürenin en düşük düzeyine inen ilişkilerin tekrar başlatılmasını istediğini belirtse de Washington Alaska'da yarın yapılacak görüşmelerin tek seferlik olacağını, devam etmesinin Çin'in tutumundaki iyileşmeye bağlı olduğunu ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Tokyo'da yaptığı açıklamada, "Çinli mevkidaşlarımıza attıkları adımlara dair duyduğumuz endişelerin bazılarını net bir şekilde dile getirmemizi sağlayacak bu fırsatı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Alaska'daki görüşmede Blinken ve ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Çin'in üst düzey diplomatları Yang Jiechi ve devlet konseyi üyesi Wang Yi ile bir araya gelecek. Görüşme Blinken'in ABD'nin müttefiki Japonya ve Güney Kore'ye yaptığı ve Çin'in giderek daha fazla varlık gösterdiği Endonezya-Pasifik bölgesinde Washington'un üzerine düşeni yapacağını vurgulayan seyahatin ardından gerçekleşecek.

Blinken dün Tokyo'da Beijing'in "baskı ve saldırganlığına" ve Doğu ile Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik alanını genişletme iddialarına ABD'nin karşı çıkacağını söylemişti.