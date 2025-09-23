ABD ve Hindistan arasında Rus petrolü görüşmesi

ABD ile Hindistan arasında pazartesi günü yapılan görüşmelerde, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatı ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, toplantıya ilişkin açıklamasını ABC News'in "Good Morning America" programında yaptı. Rubio, "Dün onlarla tekrar toplantılarımız oldu ve bu, onların Rus petrolü alımlarıyla ilgili" ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüşmeler, Ukrayna'daki savaşın ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam ederken, Hindistan'ın Rus petrolüne olan talebini sürdürmesi nedeniyle Washington'un duyduğu endişeyi yansıtan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.