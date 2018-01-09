"ABD ve İngiltere'nin İran'ı karıştırma hamlesi başarısız oldu"

09 Ocak 2018

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki hükümet karşıtı gösterilerle ilgili açıklamasında, ABD ve İngiltere'nin İran'ı karıştırma hamlesinin başarısız olduğunu belirtti.

Hamaney, "Düşman sürekli yeni hamleler yapıyor ve her seferinde başarısız oluyor. Bunun nedeni direnişimiz, güçlü halkçı ve milliyetçi duygularımız" dedi.

'3 kişi gözaltında öldü' iddiası

Öte yandan İran'daki insan hakları örgütleri, ülkede 30'a yakın kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösteriler sırasında gözaltına alınan 3 eylemcinin Tahran'daki Evin cezaevinde öldüğünü iddia etti.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan iki İranlı reformcu milletvekili de, bir eylemcinin gözaltında öldüğünü doğruladı.

İran'da aralık sonunda hayat pahalılığını protesto için başlayan ve rejim karşıtı ayaklanmaya dönüşen gösteriler bir haftadan uzun sürmüş ve 80 kente yayılmıştı.

İran Devrim Muhafızları: Hükümet karşıtları yenilgiye uğradı

Kaynak: Reuters