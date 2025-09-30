ABD ve İran arasında 'nadir' işbirliği! 100 İranlı ülkelerine gönderildi

ABD hükümetinin, Tahran yönetimiyle yapılan bir anlaşma kapsamında yaklaşık 100 İran vatandaşını ülkelerine gönderdiği iddia edildi.

New York Times'ın, sürece yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, varılan mutabakat sonucunda İranlıların uçaklarla ülkelerine gönderildiği belirtildi. İsmini vermek istemeyen iki İranlı ve bir ABD'li yetkilinin aktardığına göre, sınır dışı edilenler arasında kadınlar ve çiftler de bulunuyor.

İranlı yetkililer, bazı kişilerin aylarca gözaltı merkezlerinde tutulduktan sonra gönüllü olarak ABD'den ayrıldığını, büyük çoğunluğunun ise sığınma taleplerinin reddedildiğini ifade etti. Aynı yetkililer, bu sürecin ABD ile İran arasında “nadir görülen bir işbirliği” olduğunu ve “iki ülke arasında aylarca süren görüşmelerin doruk noktasını yansıttığını” vurguladı.