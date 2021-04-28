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ABD ve İran arasındaki gerilim uluslararası sulara taşındı

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızlarına ait gemilere uyarı ateşi açtı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Donanması, dün ABD sahil güvenlik devriye botu Baranoff ve USS Firebolt kıyı devriye gemilerinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne (IRGCN) ait 3 geminin kendileriyle yakın temasa  girmesi sonucu uyarı ateşi açtığını kaydetti.

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne (IRGCN) ait 3 geminin Basra Körfezi'nde  uluslararası sularda ABD gemileriyle yakın temasa geçmesi sonucu, ABD  kuvvetlerinin uyarı ateşi açtığı ifade edildi. Donanma, dün IRGCN  gemilerinin ABD donanmasına ait Cyclone sınıfı kıyı devriye botlarının 10. üyesi USS Firebolt ve ABD Sahil Güvenlik devriye botu Baranoff ile "bilinmeyen bir nedenle gereksiz yere yakın temasa" girerek her 2 ABD  gemisine de 68 yarda mesafeye kadar yaklaştığını kaydetti. Olay  sırasında ABD gemilerinin rutin operasyonlarını yürüttüğünü ve IRGCN  gemilerinin birçok defa uyarıldığını belirten Donanma yetkilileri, "Firebolt ve Baranoff, olay sırasında uluslararası sularda rutin deniz  güvenliği operasyonlarını yürütüyorlardı. ABD mürettebatı, güverteden  güverteye telsiz ve gürültülü cihazlarla birden fazla uyarı yayınladı,  fakat IRGCN gemileri yakın manevralarına devam etti" ifadelerini  kullandı.

ABD güçlerinin, hesaplama riskini azaltmak, bir çarpışmayı önlemek ve  durumu hafifletmek amacıyla İran kuvvetleriyle "proaktif olarak  iletişim kurduğuna" dikkat çeken yetkililer, "Daha sonra Firebolt  mürettebatı uyarı ateşi açtı ve IRGCN gemileri ABD gemilerinden  güvenli bir mesafeye uzaklaştı" açıklamasını yaptı.