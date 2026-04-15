ABD ve İran ateşkesi uzatacak iddiası!

ABD ve İran arasındaki çatışmaları durduran iki haftalık ateşkesin 22 Nisan’da sona ermesi beklenirken, tarafların süreyi uzatma konusunda mutabık kaldığı öne sürüldü.

Associated Press'in (AP) haberine göre, ateşkesin uzatılmasıyla diplomatik müzakerelerin derinleştirilmesinin hedeflendiği belirtilirken ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesinin önündeki en büyük engel ise Hürmüz Boğazı ve savaş tazminatları.

Sahada gerilim tırmanıyor

Diplomatik temaslar sürerken sahada ise gerilimin dozu tırmanıyor. Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alan ABD ordusu son 24 saatte 6 ticari geminin İran sularına geri çevrildiğini açıkladı. Abluka, savaşın başından bu yana milyonlarca varil 'petrol' ihraç eden İran ekonomisi için hayati baskı olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan, İsrail ordusu da Lübnan’ın güneyinde Hizbullah mevzilerine yönelik hava ve kara operasyonlarını sürdürüyor. Lübnan ve İsrail temsilcileri arasındaki doğrudan temaslara rağmen, bölgedeki insani kriz ve göç dalgası derinleşiyor.

Trump: Bu iş bitmeye çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network’e verdiği mülakatta iyimser bir tablo çizerek, "Bir anlaşma yapmayı çok istediklerini düşünüyorum. Bence bu iş bitmeye çok yakın" değerlendirmesinde bulundu. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, müzakerelerin henüz kesinleşmiş bir takvimi olmadığını belirterek temkinli duruşu koruyor.