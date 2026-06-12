ABD ve İran imzayı atmaya hazırlanıyor! Mutabakat için tarih verildi
ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören mutabakat için kritik aşamaya gelindiği öne sürüldü. Üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre tarafların üzerinde çalıştığı metin, 14 Haziran'da Cenevre'de imzalanabilir.
ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığı öne sürüldü. Anlaşmanın 14 Haziran Pazar günü Cenevre'de imzalanabileceği belirtildi.
Bloomberg'in üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, G7 liderlerinin 15-17 Haziran tarihlerinde Fransa'da yapacağı toplantı öncesinde Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı.
İran'dan henüz imza töreni için onay gelmedi
İran'ın imza törenine katılmaya hazır olduğuna ilişkin henüz resmi bir bildirimde bulunmadığı aktarıldı.
Yetkililer, ABD ile İran arasındaki iletişim sürecinin yavaş ilerlediğine dikkat çekerken, görüşmelerin tamamlanması için bazı ayrıntıların netleşmesinin beklendiğini belirtti.
Trump saldırı planlarının iptal edildiğini açıklamıştı
ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına ulaştığını söylemiş ve 11 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan saldırıların iptal edildiğini duyurmuştu.
Trump'ın bu açıklamasının İsrail yönetiminde "şaşkınlıkla karşılandığı" basına yansımıştı.