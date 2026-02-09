ABD ve İran nükleer görüşmelere Maskat'ta başladı

ABD ile İran arasında son dönemde artan gerilim ve Washington'un Tahran'a yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin endişelerin yükselmesi sonrası iki ülke heyetleri Umman'ın başkenti Maskat'ta dolaylı temaslara başladı. Görüşmelerin odağında İran'ın nükleer programı yer alıyor.

Müzakerelerde ABD tarafını ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner temsil ederken, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ediyor.

Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, diplomasiyi açık gözlerle ve geçen yılın sağlam hafızasıyla karşılıyor" ifadelerini kullandı. Arakçi, "Eşit konumlar, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar söylemden ibaret değildir. Bunlar birer zorunluluktur ve kalıcı bir anlaşmanın temel dayanaklarını oluşturur" değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, temaslar öncesinde Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra İran-ABD müzakerelerinin çerçevesi ele alındı. İran tarafının müzakere başlıklarına ilişkin görüş ve beklentilerini ilettiği bildirildi. Arakçi, ülkesinin ulusal çıkarlarını koruma amacıyla diplomasiye açık olduğunu belirtirken, egemenlik ve ulusal güvenliği hedef alan her türlü "aşırı talep ve maceracı girişime" karşı hazır olduklarını vurguladı.

Geçen yıl görüşmelerde neler olmuştu?

Öte yandan iki ülke arasında geçen yıl yürütülen nükleer temaslar kısa süreli bir ilerlemenin ardından kesintiye uğramıştı. Nisan ayında Umman ve İtalya'da yapılan görüşmeler sonrası tarafların anlaşmaya yaklaştığı yönünde açıklamalar gelmişti. Ancak bir sonraki tur öncesinde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlamış, diplomatik süreç sona ermişti. İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmalar yaşanmış, ABD de "Gece Yarısı Çekici" adı verilen müdahale kapsamında İran'daki nükleer tesisleri hedef almıştı.