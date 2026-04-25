ABD ve İran yeniden müzakere masasında! Trump: İran teklif hazırlığında

ABD/İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 2. ayını doldurmaya hazırlanırken taraflar arasında ateşkes uzatılsa da henüz savaşı sona erdirecek anlaşma sağlanamadı. Belirsizlik özellikle enerji zincirinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nda trafiği aksatırken, küresel piyasalarda arz şokları yaşanıyor.

Müzakereler yeniden başlıyor

Piyasalarda anlaşmanın yaklaştığı yönünde iyimser beklentiler artarken ABD Başkanı Donald Trump, müzakere masasının diğer ucundaki ismi açıklamadan "Şu an söz sahibi olan, yetkiyi elinde tutan kişilerle görüşüyoruz. Bir teklif yapıyorlar, ne olacağını henüz bilmiyorum ama göreceğiz" dedi.

ABD heyeti bugün Pakistan'a gidiyor

Beyaz Saray, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın müzakereler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İranlı muhataplarıyla görüşeceğini bildirirken, ikilinin bugün yola çıkması bekleniyor.

Daha önceki müzakerelere liderlik eden Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise Washington'da kalacağı öğrenildi.

İran heyeti İslamabad'da

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de İslamabad'a ulaştı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Erakçi'nin söz konusu ziyaretleri kapsamında, ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların da değerlendirileceğini ifade etmişti.