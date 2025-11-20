ABD ve İspanya’dan Ukrayna’ya 720 milyon dolarlık savunma desteği

ABD ve İspanya, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek için yeni yardım paketleri açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Patriot hava savunma sistemlerinin bakım ve modernizasyonu için 105 milyon dolarlık satışa onay verdi.

Paket, fırlatıcı modernizasyon parçaları ve ilgili hizmetleri içeriyor. ABD yönetimi, bu kararın “Ukrayna’nın güvenliğini artırarak Avrupa’daki siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemeye katkı sağlayacağını” vurguladı.

Anti-drone sistemleri, uzun menzilli radarlar

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin bir ay içinde Ukrayna’ya 615 milyon Euro değerinde yeni askeri yardım göndereceğini açıkladı. Bu tutarın 300 milyon Euro'su, Madrid’in Ukrayna’ya yılda 1 milyar Euro destek taahhüdü kapsamında güvenlik anlaşmasının uygulanmasına ayrılacak. Ek olarak, PURL mekanizması üzerinden Ukrayna için ABD yapımı silah alımına 100 milyon Euro aktarılacak.

Avrupa Birliği’nin SAFE fonu aracılığıyla ise 215 milyon Euro anti-drone sistemleri, uzun menzilli radarlar ve diğer savunma ekipmanlarının satın alınmasına yönlendirilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yardım paketinde ayrıca sayısı kritik seviyede azalmış olan IRIS-T hava savunma sistemleri için 40 adet füzenin de yer alacağını duyurdu.