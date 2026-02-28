ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı: Tahran'ın farklı noktalarında patlamalar meydana geldi

İsrail, İran’a yönelik yeni bir saldırı başlattı. Uzun süredir ABD'nin de içinde olduğu bölgesel gerilimin tırmanmasıyla birlikte "savaş çıkacak mı?" sorusu gündemdeyken, İsrail Savunma Bakanlığı’ndan 'önleyici saldırı' başlatıldığı ifade edildi. ADB Başkanı Donald Trump da, İran'a yönelik saldırılara başladıklarını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, “İsrail, İran’a karşı önleyici saldırı başlattı” denildi. İran kaynaklarından edinilen bilgilere göre saldırıların füze yolu ile yapıldığı belirtildi. İsrail ordusu tarafından vatandaşlara 'evlerinizde kalın' uyarısı yapıldı.

Kudüs'te siren, Tahran'da patlama sesleri

Öte yandan Kudüs’te siren seslerinin çalmaya başladığı bildirildi. Tahran'ın farklı noktalarında onlarca patlama sesi duyuldu. İran'da, saldırıları nedeniyle okullar ikinci duyuruya kadar tatil edildi

Trump: Büyük operasyon başlattık

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırısını doğruladı. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı, "İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. İran nükleer programını yeniden inşa etmeye çalışıyordu. Nükleer silah sahibi olmalarına asla izin vermeyeceğiz. İran'ın füzelerini ve füze üretim tesislerini yerler bir edeceğiz. İran'ın donanmasını yok edeceğiz. Nükleer silah sahibi olmayacaklarından emin olacağız" dedi.

Hamaney'in ofisine yakın yerde patlama yaşandı

İlk bilgilere göre dumanın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktadan yükseldiği aktarıldı. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı binasının bulunduğu alan ile çevresinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Üniversite Mahallesi, İnkılap Meydanı ve Filistin Meydanı çevresinde de hareketlilik olduğu, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği aktarıldı.

Hamaney’in saldırı esnasında Tahran sınırları içinde olmadığı ifade edilirken saldırıların füze yolu ile gerçekleştirildiği İran kaynaklarından aktarıldı.

İsrail saldırılarında başkent Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı.

Hamaney ve Pezeşkiyan hedefteydi

İsmi henüz belli olmayan İsrailli yetkilinin açıklamasına göre, İran'a düzenlenen saldırılarda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hedefteydi. İran kaynakları iki liderin de güvende olduğunu söyledi. Liderlerin yanı sıra, Savunma Konseyi Sekreteri Şamhani ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani'nin hedefte olduğu açıklandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıları "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın açık ihlali" olarak nitelendirerek, "Bu saldırıya karşılık vermek, BM Şartı’nın 51’inci maddesi kapsamında İran’ın meşru hakkıdır. İran Silahlı Kuvvetleri saldırılara tüm imkanlarıyla karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

Hamaney'in evinin vurulmasından sonra New York Times, Tahran'daki dev saraydan uydu görüntülerini paylaştı. Görtülerde, Hamaney'in evinde ağır hasar olduğu görüldü.

İsrail: OHAL ilan edildi, sokağa çıkmayın

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail hava sahası sivil uçuşlara kapatılmıştır. Havalimanlarına gelmeyin" denildi. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail genelinde derhal geçerli olmak üzere özel bir olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Vatandaşlardan evden çalışması istendi, toplantı ve gösteriler yasaklandı.

İsrail ve ABD'den koordineli saldırı

The New York Times'ın aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bazı yetkililer, İsrail'in İran operasyonunun ABD ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

İran'a ikinci dalga saldırılar düzenlendiği aktarılırken, operasyonun aylar öncesinde planlandığı ve başlama tarihinin de haftalar önce belirlendiği iddia edildi.

Netanyahu, Magen Yehuda (Yehuda'nın Kalkanı) olarak duyurulan operasyonun adının "Aslanın Kükreyişi" olarak değiştirildiği ifade edildi. Pehlevi hanedanının hüküm sürdüğü ve 1979 İslam Devrimi öncesi yıllarda İran bayrağında İran milliyetini temsilen 'aslan' bulunduğu biliniyor.

İran'dan ilk misilleme: Füzeler ateşlendi

İsrail basınının son dakika olarak geçtiği bilgilere göre İran'dan İsrail'e ilk misilleme geldi. İran tarafı füzeleri ateşledi, savunma sistemleri devreye alındı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, "İran'dan İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldığını tespit ettik. Hava savunma sistemleri tehdidi önlemek için çalışıyor" dedi.

İran füzeleri Bahreyn’deki ABD üssünü vurdu

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, Tahran yönetiminin ABD ve İsrail’in saldırılarına yanıt olarak başlattığı balistik füze operasyonu kapsamında Bahreyn’de bulunan ABD Donanması’na ait üs hedef alındı. Paylaşılan görüntülerde, üssün bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Gelişmelerin ardından Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlık, "kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızı ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ve Kuveyt'te de patlama sesleri duyuldu. İran saldırısında BAE'de bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pezeşkiyan’a suikast girişimi: Oğlu açıklama yaptı

İran’da, aralarında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ikametgahı ile bir istihbarat merkezinin de bulunduğu yaklaşık 30 noktanın hedef alındığı ileri sürüldü. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu, babasının ABD-İsrail'in suikast girişiminden kurtulduğunu söyledi

Okula saldırı iddiası: 51 öğrenci hayatını kaybetti

İran Radyo ve Televizyon Ajansı'nın iddiasına göre, İran'ın Hormozgan şehrinde Minab ilçesindeki Şajare Tayyebeh İlkokulu'na düşen bomba sonucu 51 öğrenci hayatını kaybetti.

Rıza Pehlevi'den Trump'a teşekkür etti

ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarından sonra ABD’de yıllardır sürgünde olan İran Veliaht Prensi Rıza Pehlevi'den de açıklama geldi. Pehlevi, Trump'a teşekkür ederek, "Nihai zafere yakınız" dedi.

Pehlevi, İran güvenlik güçlerine seslenerek askerlerin yeminlerinin rejimi değil vatanı korumak olduğunu söyledi. Mevcut rejim için "batmakta olan gemi" benzetmesi yapan Pehlevi, güvenlik güçlerinin halkın yanında yer almaması halinde gelecekte riskle karşılaşacaklarını savundu.

İran halkına şu an için evlerde kalma ve sakin olma çağrısı yapan Pehlevi, "Nihai hamle" için uygun zamanın beklendiğini ifade etti. İletişim kanallarının kesilmesi ihtimaline karşı radyo üzerinden haberleşme planı yapılacağını ifade etti.