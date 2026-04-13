ABD ve İsrail'in İran'daki gizli üssü vurduğu iddiası

ABD ve İsrail'in, mart ayının sonlarında Hürmüz Boğazı'nın yaklaşık 160 kilometre kuzeyinde bulunan İran'a ait "Kartal 44" yer altı hava üssüne saldırı düzenlediği öne sürüldü. Saldırıların üssün pistinde hasara yol açtığı iddia edildi.

Uydu görüntüleri hasarı ortaya koydu

The New York Times tarafından incelenen uydu görüntülerine göre, söz konusu üs mart sonunda düzenlenen saldırılarda hedef alındı. Görüntülerde, piste erişimin hasar nedeniyle kesildiği ve üste bulunan uçakların dışarı çıkamadığı değerlendirildi.

İran'dan önlem: Pistte engeller

İran'ın, "düşman uçaklarının" üsse inişini engellemek amacıyla pist üzerine toprak yığınları ve çeşitli engeller yerleştirdiği aktarıldı. Bu adımın, saldırı riskine karşı alınan tedbirler kapsamında değerlendirildiği belirtiliyor.

2013 yılında inşasına başlanan "Kartal 44" yer altı hava üssü, stratejik konumu nedeniyle dikkat çekiyor. İran devlet televizyonunun Şubat 2023'te yayımladığı görüntülerde, derinliklere inşa edilen tesisin savaş uçakları ve insansız hava araçlarının yanı sıra uzun menzilli balistik ve seyir füzelerine de ev sahipliği yaptığı görülmüştü.

Gerilim tırmanıyor

Öte yandan Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini savunarak "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" ifade etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise İslamabad'da İran ile gerçekleştirilen doğrudan görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.