ABD ve Japonya ikili güvenlik ittifakını güçlendirecek

Japonya ile ABD Savunma Bakanları, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde Çin’in bölgesel tehditleri karşısında, ikili güvenlik ittifakının güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.

ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına konuşan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Güney ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslerin karşısında durulmasında anlaştık" dedi.

Kişi, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın, "Japonya’ya silahlı saldırı olması halinde ABD’nin koruması şartını içeren" ikili güvenlik anlaşmasının 5. maddesi kapsamında yer aldığı konusunun yeniden teyit edildiğini söyledi.

Kuzey Kore’nin kitle imha silahları ve balistik füzelerden "tam, kanıtlanabilir ve geri dönülemez şekilde" arındırılması hedefi doğrultusunda iş birliğinin süreceğini belirten Kişi, ülkesinin ABD askerlerine ev sahipliği yapmasını kapsayan ve martta sona erecek 5 yıl süreli maliyet paylaşımı anlaşmasının yerini alacak mutabakata, Tokyo ve Washington’un yakın zamanda varması konusunun ele alındığını aktardı.

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasında iki ülkenin, ittifakın bölgesel tehditlere karşı "anahtar rol" taşıdığı ve ¨Serbest ve Açık Hint-Pasifik¨ vizyonunun korunmasında kararlılığını sürdüreceği belirtildi.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan yayımladığı mesajda ABD’li Austin ise "ABD-Japonya ittifakının kararlı ve dirençli doğasını ve ‘Serbest ve Açık Hint-Pasifiğin’ korunması için ortak çabaları ele aldık" ifadelerini kullandı.

Senkaku, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor

Geçen yıl 3 Kasım seçimlerinde ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ile 12 Kasım'da telefonda görüşen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik destek sözü almıştı.

Suga, sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Biden'a "Bölgesel barış ve refahın sağlanmasında Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir" dediğini aktarmıştı.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya’nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.