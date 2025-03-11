ABD ve Kanada yeni anlaşma! Enerji ticaretinde vergisiz dönem mi geliyor?

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ülkesinin Kanada’dan petrol, gaz ve diğer enerji kaynaklarının ithalatında gümrük vergilerini kaldırabilecek bir anlaşmaya varabileceğini belirtti.

Wright, S&P Global tarafından düzenlenen CERAWeek etkinliğinde CNBC’nin sorusuna yanıt olarak böyle bir anlaşmanın "kesinlikle mümkün olduğunu" ancak "bunu söylemek için çok erken olduğunu" ifade etti. Enerji Bakanı, ABD’nin Kanada ve Meksika ile ticaret konusunda "aktif diyalog" içinde olduğunu da vurguladı.

2 Nisan’a kadar askıya alınmıştı

Öte yandan, Başkan Donald Trump, Kuzey Amerika’daki ticareti düzenleyen anlaşmaya uygun olarak, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalatlara getirilen gümrük vergilerini 2 Nisan’a kadar askıya almıştı. Daha önce Trump, bu ülkelerden gelen ithalata geniş kapsamlı yüzde 25’lik vergi koyarken, Kanada’dan ithal edilen enerji ürünleri için yüzde 10’luk daha düşük bir tarife uygulamıştı.

"Bunun karşılıklı olması gerekir"

Ancak ABD’nin Kanada’dan ithal ettiği enerji kaynaklarının ne kadarının ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında olduğu netlik kazanmış değil.

Wright, CNBC’nin bu ithalatın USMCA ile uyumuna dair sorusunu yanıtsız bırakarak, "Şimdilik ayrıntılardan kaçınacağım. Gümrük vergisi almayabiliriz ya da çok düşük gümrük vergisi alabiliriz ama bunun karşılıklı olması gerekir" dedi.