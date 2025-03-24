ABD ve Rusya heyetleri Riyad'da: Ateşkes görüşmeleri başladı

ABD ve Rusya heyeti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da TSİ 10.00'da görüşmelere başladı.

ABD heyeti, bir gün önce de Ukrayna heyetiyle bir araya gelmişti.

Görüşmede hangi konular masaya yatırılacak?

Riyad'da bulunan Ritz-Carlton Otel'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması, Karadeniz bölgesinde çatışmaların durması ve ateşkes için atılacak adımların yanı sıra barış gücü konusu ele alınacak.

Rus heyetine eski diplomat ve Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigory Karasin ile FSB danışmanı Sergey Beseda liderlik ediyor.

Telefon görüşmesinde olumlu mesajlar

Putin ile Trump'ın 18 Mart'ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Kremlin Sarayından yapılan açıklama, Putin'in Rusya ile Ukrayna'nın karşılık olarak enerji altyapılarına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durdurulması önerisini kabul ettiği belirtilmişti.

Putin'in ayrıca Trump'ın Karadeniz'de güvenli seyrüsefer girişimini hayata geçirme fikrine olumlu yaklaştığı vurgulanarak, "Bu anlaşmanın detaylarını daha fazla incelemek için müzakerelere başlanması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanılmıştı.

Telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, tam ateşkese çok yaklaşıldığını ifade etmişti.