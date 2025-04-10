ABD ve Rusya heyetleri yeniden İstanbul'da! Gündemde büyükelçilik operasyonları var

ABD ve Rusya heyetleri, diplomatik misyonların işleyişine yönelik konuları ele almak üzere İstanbul’da yeniden bir araya geldi. İki ülke arasında yapılan görüşmenin ikinci ayağı, 10 Nisan sabahı saat 09.45’te ABD heyetinin Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na varmasıyla başladı.

Görüşmede Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, ABD heyetine ise ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık etti. Toplantıya Türk ve uluslararası basından yoğun ilgi gösterildi.

GÜndem: Büyükelçilik operasyonları

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul’daki bu ikinci buluşmanın yalnızca “büyükelçilik operasyonları”yla sınırlı olduğunu, Ukrayna savaşı veya diğer siyasi güvenlik konularının gündemde olmadığını daha önce açıklamıştı. Bruce, “ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın faaliyetlerini daha istikrarlı hale getirmek amacıyla 10 Nisan’da İstanbul’da tekrar görüşecek.” demişti.

Taraflar ilk olarak 18 Şubat’ta Riyad’da buluşmuş; Ukrayna’daki savaş ve ikili ilişkilerin normalleşmesi gibi başlıklar üzerinde durmuşlardı. İstanbul’daki ilk görüşme ise 27 Şubat’ta ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.