ABD ve Ukrayna arasında kriz! Starlink erişiminin kısıtlanması gündemde

Reuters’a konuşan üç kaynağa göre, ABD’li müzakereciler, Ukrayna’nın kritik madenlerine erişim sağlanması konusunda Kiev’e baskı yaparken, Elon Musk’a ait Starlink uydu internet sistemine erişimin kesilmesi olasılığını da gündeme getirdi.

Kaynakların aktardığına göre, Ukrayna’nın SpaceX’e ait Starlink hizmetine erişiminin devam etmesi meselesi, Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’nin ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in ilk teklifini geri çevirmesinin ardından yapılan görüşmelerde ele alındı.

İletişimde kritik role sahip

Savaşın etkisi altındaki Ukrayna için hayati öneme sahip olan Starlink, ülke genelinde askeri ve sivil iletişimi sağlama konusunda kritik bir rol oynuyor.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak, konunun Perşembe günü ABD’nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg ile Zelenskiy arasındaki toplantıda yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Aynı kaynak, toplantıda Ukrayna’nın kritik mineraller konusunda bir anlaşmaya varamaması halinde hizmetin kesilebileceğinin ifade edildiğini aktararak, “Ukrayna Starlink ile çalışıyor. Bunu Kuzey Yıldızları olarak görüyorlar. Starlink'i kaybetmek büyük bir darbe olur” dedi.