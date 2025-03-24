ABD ve Ukrayna görüştü, gözler bu kez Rusya zirvesinde

Ukrayna ve ABD arasında Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı sona erdi. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, görüşmenin yapıcı geçtiğini ve özellikle enerji konularının ele alındığını ifade etti.

“ABD ekibiyle toplantımızı tamamladık. Görüşme verimli ve spesifikti. Başta enerji olmak üzere kilit noktaları ele aldık,” diyen Umerov, Ukrayna'nın "adil ve kalıcı bir barış" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Toplantı, Kremlin’in "zor" geçmesini beklediği ABD-Rusya müzakereleri öncesinde gerçekleşti. Washington ve Moskova arasındaki görüşmelerin Pazartesi günü yapılması planlanıyor.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de diplomatik baskının artırılması çağrısında bulundu.

Zelenski “Ortaklarımızla ne konuşursak konuşalım, Putin'e saldırıları durdurması için gerçek bir emir vermesi konusunda baskı yapmalıyız. Bu savaşı başlatan kişi, sona erdirmesi gereken kişidir” ifadelerini kullandı.