ABD ve Ukrayna heyetleri Berlin'de barış planını görüştü

ABD ve Ukrayna'dan üst düzey heyetler, barış planı önerisini ele almak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Görüşmelerde "önemli ilerlemeler" kaydedildiği bildirildi.

Toplantı 5 saatten fazla sürdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Berlin'de yapılan temaslara ilişkin değerlendirmesini ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı. Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu heyetlerin katıldığı toplantının 5 saati aşkın sürdüğünü aktardı.

Görüşmelerde, 20 maddeden oluşan barış planı taslağının yanı sıra ekonomik başlıklar ve çeşitli konuların kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Witkoff, sürecin ileriye taşınması açısından kayda değer gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Witkoff'un ay başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Putin, söz konusu görüşmede müzakerelere açık olduklarını belirtirken, Rusya'nın sahadaki stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunu vurgulamıştı.