ABD ve Ürdün karşılıklı ticaret anlaşmasına vardı

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD-Ürdün Karşılıklı Ticaret Anlaşması'nın ABD'li ihracatçıların karşılaştığı uzun süredir devam eden ticaret engellerini azaltacağı ve ABD'nin kritik sektörleri için yeni pazar erişimi sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın üçüncü ülkelerin piyasa dışı politikalarıyla ortak mücadele edilmesi, yatırım güvenliği, ihracat kontrolleri ve gümrük vergilerinden kaçınmanın önlenmesi alanlarındaki işbirliği taahhütleri yoluyla barışı güçlendirmeyi, bölgesel işbirliğini artırmayı, tedarik zincirlerinin dayanıklılığını ve inovasyonu geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Anlaşmanın bölgede barış, refah ve yatırım odaklı bir geleceğin inşasına katkı sağlayacağı aktarılan açıklamada, Ürdün'ün ABD'li imalatçılar, çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve diğer üreticilere fayda sağlayacak tarihi taahhütlerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında Ürdün'ün ABD'den ülkeye ihraç edilen malların neredeyse tamamı için gümrüksüz pazar erişimi sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Ürdün'ün çevre yasalarının uygulanması, zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatının yasaklanması dahil işçi haklarının korunması, fikri mülkiyet haklarının güçlendirilmesi, adil ticaret uygulamalarının sağlanması ve gümrük prosedürlerinin iyileştirilmesi yoluyla ABD ile ticareti geliştirme taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ürdün'ün tarım ürünleri ve motorlu taşıtlar dahil olmak üzere, ABD ürünleri için tarife dışı ticaret engellerini kaldıracağı ve pazar erişimini genişleteceği belirtildi.

ABD ve Ürdün'ün üçüncü ülkelerin piyasa dışı politikalarıyla mücadele etmek üzere tamamlayıcı adımlar atacağı, yatırım güvenliği, ihracat kontrolleri ve gümrük vergilerinden kaçınmanın önlenmesi alanlarında işbirliği yaparak tedarik zinciri dayanıklılığını ve inovasyonu artırmayı hedeflediği kaydedildi.