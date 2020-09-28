ABD ve Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de "barışçıl çözüm" çağrısı

28 Eylül 2020

ABD ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki deniz egemenliği anlaşmazlıklarına barışçıl çözüm getirilmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'a düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Pompeo'nun ziyareti Ankara ile Atina arasında deniz sınırları ve Akdeniz'deki potansiyel doğalgaz kaynakları üzerindeki egemenlik sorunları nedeniyle gerilimin tırmanmasını izledi.

İki aydır giderek artan gerilimin ardından Ankara ve Atina sorunu gidermek üzere görüşmelere hazır olduklarını açıklamışlardı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "ABD ve Yunanistan ... deniz yetki alanılarının sınırlandırılması konularının uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğine olan inancını yineliyor" ifadesi yer aldı.

Selanik'te bir araya gelen Dendias ve Pompeo, açıklamada iki ülkenin bölgedeki istikrarın korunması için "ne gerekiyorsa" yapacağını ifade etti.

Pompeo daha önce ABD'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden "büyük endişe" duyduğunu söylemişti.

Kaynak: Reuters