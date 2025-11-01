ABD, Venezuela’ya saldıracak mı? Dikkat çeken açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Miami Herald gazetesinin “ABD, Maduro rejimine karşı gerginliği tırmandırıyor” başlıklı haberini “yalan haber” olarak nitelendirdi.

Haberde, ABD ordusunun Venezuela’daki askeri tesisleri hedef alacak operasyonlar için hazırlandığı öne sürülmüştü. Rubio ise gazetenin kaynaklarını eleştirerek, “Konuya ilişkin bilgi sahibi olduğunu iddia eden kaynaklarınız sizi kandırarak yanlış yönlendirmiş” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da Florida’ya giderken gazetecilerin “Venezuela’ya saldırı planınız var mı?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Karayipler’de artan askeri hareketlilik

Trump yönetimi, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun bölgedeki etkinliğini artırmıştı. Bu kapsamda ABD, ağustos ayı sonunda Venezuela açıklarına savaş gemileri ve denizaltılardan oluşan bir filo göndermişti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun “rejim değişikliği dahil tüm senaryolara hazır” olduğunu belirtmişti.

Maduro: Her türlü saldırıya hazırız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin askeri hazırlıklarına karşılık olarak 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini açıkladı.

Venezuela açıklarındaki ABD operasyonları, “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle sürse de, Caracas yönetimi ve uluslararası kamuoyu bu saldırıların “uluslararası hukuka aykırı” olduğunu savunuyor.