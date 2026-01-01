ABD, Venezuela'ya yönelik yaptırımları genişletti: Petrol şirketleri ve tankerler hedefte

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Venezuela’ya yönelik yeni yaptırım kararlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, Venezuela’nın petrol alanında faaliyet gösteren dört şirket ile bu şirketlerle bağlantılı dört petrol tankerinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

"Gölge filonun parçası"

Açıklamada, söz konusu tankerlerden bazılarının Venezuela’ya hizmet sağlayan “gölge filonun” bir parçası olduğuna dikkat çekilerek, ülkenin “yaptırıma tabi faaliyetleri kolaylaştırmak” ve “istikrarsızlaştırıcı operasyonları için gelir yaratmak” amacıyla dünya genelindeki gemilerden oluşan bu filoya giderek daha fazla bağımlı hale geldiği vurgulandı.

OFAC, alınan son kararın, Venezuela petrol ticaretine dahil olan kişi ve kuruluşların ciddi yaptırım riskleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

"Petrolden kazanç sağlanmayacak"

Scott Bessent de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Donald Trump’ın, Nicolas Maduro yönetiminin ABD’yi ölümcül uyuşturucularla doldururken petrol ihracatından kazanç sağlamasına izin verilmeyeceğine yönelik sözlerini hatırlattı.

Bessent, Trump yönetiminin Maduro yönetimine karşı uygulanan baskı politikasını sürdürmekte kararlı olduğunu ifade etti.