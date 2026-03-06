ABD verileri hayal kırıklığı yarattı! İstihdamda sert düşüş

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre şubat ayında tarım dışı istihdam beklentilerin epey altında kalarak 92 bin kişi azaldı.

Piyasa beklentileri istihdamın 50 bin kişi artacağı yönündeydi.

Önceki ay verilerinde revizyon

Açıklanan veriler, istihdam piyasasında zayıflama sinyallerinin sürdüğüne işaret etti. Aralık ayına ilişkin istihdam verisi 65 bin kişi aşağı yönlü revize edilerek eksi 17 bine düşürüldü. Ocak ayı verisi ise 4 bin kişilik aşağı yönlü güncellemeyle 126 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece son iki aya ilişkin toplam istihdam verisi daha önce açıklanan rakamların 69 bin altında gerçekleşti.

İşsizlik oranı değişmedi

Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 4,4 seviyesinde sabit kaldı. Sektörel gelişmelere bakıldığında sağlık alanında grevlerin etkisiyle istihdam kaybı yaşanırken, bilgi teknolojileri ve federal kamu istihdamındaki gerileme sürdü.

İşsiz sayısı şubatta 7,6 milyon olarak hesaplandı. Uzun süreli işsiz sayısı 1,9 milyon ile aylık bazda değişmezken, yıllık bazda 400 bin kişilik artış kaydedildi. Uzun süreli işsizlerin toplam işsizler içindeki payı yüzde 25,3 oldu.

İşgücüne katılım oranı yüzde 62, istihdam-nüfus oranı ise yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.

Yarı zamanlı çalışan sayısında azalış

Ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışmak zorunda kalanların sayısı 477 bin kişi azalarak 4,4 milyona geriledi. İşgücü dışında yer almasına rağmen iş aramayı sürdürenlerin sayısı 6 milyon olarak kaydedildi. Umutsuz işçi sayısı ise 109 bin azalışla 366 bine düştü.

Sektörel istihdam görünümü

Sağlık sektöründe istihdam 28 bin kişi azaldı. Bu alanda hekim muayenehanelerinde 37 bin kişilik düşüş yaşanırken, hastanelerde 12 bin kişilik artış görüldü.

Bilgi sektöründe istihdam 11 bin kişi azalırken, federal kamu istihdamında 10 bin kişilik gerileme kaydedildi. Sosyal yardım alanında ise 9 bin kişilik artış gerçekleşti.

Ücretlerde sınırlı artış

Özel sektör çalışanlarının ortalama saatlik kazancı şubat ayında 15 cent artarak 37,32 dolara yükseldi. Saatlik kazançlarda yıllık artış yüzde 3,8 olarak hesaplandı.

Üretim ve denetim dışı çalışanların saatlik ücretleri ise 9 cent artışla 32,03 dolara çıktı. Ortalama haftalık çalışma süresi 34,3 saat seviyesinde değişmeden kaldı.