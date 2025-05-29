ABD vize başvurularında yeni dönem: Başvurular artık yeni platform üzerinden yapılacak

Gazeteci Hüseyin Günay’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, ABD vize başvuru sürecinde teknik altyapı değişikliğine gidildi. Buna göre, 30 Mayıs itibarıyla tüm başvurular https://ustraveldocs.com adresinden yapılacak.

Bu kapsamda, mevcut randevusu bulunan başvuru sahiplerinin, randevu tarihinden en az iki gün önce yeni platform üzerinden tekrar kayıt oluşturmaları gerekiyor.

Uygulamanın amacı, başvuru sürecini daha güvenli, hızlı ve merkezi hale getirmek. Yeni sistemle birlikte, tüm başvuru adımları merkezi bir dijital sistem üzerinden takip edilebilecek.