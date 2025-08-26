ABD vize ücretlerine zam geleceği iddia edilmişti... Büyükelçilikten açıklama geldi

CNBC-e'deki habere göre ABD Kongresi'nin kısa süre önce kabul ettiği 'One Big Beautiful Bill Act' adlı yasa, göçmen olmayan vize başvurularına 250 dolarlık (10.252 TL) ek ücret getirdiğini. Halihazırda 185 dolar (7.589 TL) olan turist vizesi (B1/B2) ücretine eklenecek bu rakamla birlikte toplam maliyet kişi başına yaklaşık 435 dolara (17.845 TL) çıkacağı iddia edilmişti.

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden çıkan haberlere yalanlama geldi. Büyükelçlikten yapılan yazılı açıklamada, “An itibarıyla, Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifesinde bir değişiklik bulunmamaktadır” denildi. Büyükelçilik yetkilileri ayrıca, vatandaşların güncel ve doğru bilgilere ABD’nin resmi kanalları üzerinden ulaşmalarını tavsiye etti.